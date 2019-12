Deposito wint terrein op vrij opneembare spaarrekening

Nieuws|Spaarrekeningen met een vaste looptijd (ook wel deposito’s) winnen aan populariteit ten koste van vrij opneembare spaarrekeningen. Terwijl de totale hoeveelheid spaargeld bij banken in de tweede helft van 2013 met zo’n €5 miljard is gedaald, kenden deposito’s in deze periode juist een lichte instroom van spaargeld. Dat blijkt uit cijfers van De Nederlandsche Bank (DNB).

Sinds juni vorig jaar is de netto inleg van spaargeld elke maand negatief geweest. Als mogelijke oorzaak voor deze unieke situatie noemt DNB dat huishoudens spaargeld opnemen om extra af te lossen op hypothecaire leningen. Daarnaast is de rente in de tweede helft van 2013 verder gedaald, waardoor het voor consumenten interessant is om te kijken naar alternatieven voor het aanwenden van hun spaargeld.

Internetspaarrekening

In totaal hadden huishoudens eind vorig jaar €325 miljard op spaarrekeningen staan bij banken in Nederland. Het overgrote deel hiervan (ruim 85%) staat op vrij opneembare spaarrekeningen, bijvoorbeeld internetspaarrekeningen. De overige €48 miljard is voor een bepaalde periode vastgezet op een spaardepósito, waarbij klanten doorgaans een hogere rente krijgen dan bij de vrij opneembare spaarrekeningen.

Hogere rente

De Consumentenbond ging eerder deze maand van start met een initiatief om namens spaarders een hogere rente op deposito’s overeen te komen met banken. Leden en niet-leden kunnen zich tot en met 16 februari aanmelden voor het Consumentenbond Renteaanbod.

Bron: DNB