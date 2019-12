Direct geld overmaken binnen EU mogelijk

Nieuws|Binnen enkele seconden geld overmaken naar een andere bank binnen de EU is vanaf november 2017 mogelijk. De Consumentenbond drong hier bij de Nederlandse banken al langer op aan en juicht de maatregel van de Europese Centrale Bank (ECB) dan ook toe.

Als je geld overmaakt naar een rekening bij een andere bank, duurt dit meestal een dag. Op vrijdag wordt het zelfs over het weekend heen getild. Met het nieuwe systeem moet dit proces in enkele seconden gebeurd zijn.

Nederlandse variant

In Nederland werkten banken, onder de vlag van de Nederlandse Betaalvereniging, al anderhalf jaar aan een oplossing voor het 'kantoortijdenprobleem'. Die oplossing zou echter pas in 2019 opgeleverd worden. Door de Europese maatregel is een Nederlandse variant nu overbodig geworden.

Delta Lloyd Bank

De Consumentenbond riep banken in april van dit jaar al op om vaart te maken met direct betalen. Dit naar aanleiding van de lancering van een app door Delta Lloyd Bank, waarmee Delta Lloyd- en Ohra-klanten direct spaargeld kunnen overmaken naar een betaalrekening bij ABN Amro, ING, Rabobank of SNS. Inmiddels kan dit ook online.

Volgens Delta Lloyd wordt op dit moment circa 80% van alle overboekingen met deze service afgehandeld. Het maximale bedrag is €1000 per keer. De bank wil begin 2017 bekijken of dit bedrag kan worden verhoogd.

Bron: ECB/Consumentenbond

