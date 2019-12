Groen sparen met belastingvoordeel kan weer

Groen sparen is met name interessant voor mensen met meer dan €21.330 (2015) aan spaargeld, die over het meerdere 1,2% vermogensrendementsheffing betalen. Over de inleg op een ‘groene’ spaarrekening tot €56.928 (voor stellen het dubbele) ben je die vermogensrendementsheffing níet verschuldigd.

Heffingskorting

Daarnaast geldt een heffingskorting van 0,7%, die je kunt aftrekken van de inkomstenbelasting. Voeg daarbij de 0,01% rente die ING vergoedt en je komt op een rendement van 1,91%. Ter vergelijking: de hoogste rente op een ‘normaal’ deposito voor 5 jaar is nu 1,82%, bij de DHB Bank. Wie voor het einde van dit jaar geld inlegt op een Groen Spaardeposito (minimaal €5000) profiteert vanaf 2016 van het belastingvoordeel.

Voordeel wordt kleiner

Het ziet er wel naar uit dat dit voordeel kleiner zal worden. De overheid heeft namelijk ingrijpende veranderingen aangekondigd wat betreft de vermogensrendementsheffing. Als deze wijzigingen doorgaan, is vanaf 1 januari 2017 de eerste €25.000 aan spaargeld vrijgesteld en betaal je over de €75.000 daarboven nog circa 0,87% belasting. Ervan uitgaand dat de heffingskorting van 0,7% blijft bestaan, loopt het rendement op een ING Groen Spaardeposito vanaf dat moment dus terug naar 1,58%.

ABN Amro: uit de verkoop

Het geld op een Groen Spaardeposito wordt gebruikt voor projecten als windturbines en duurzame woningbouw. De Nederlandse overheid stimuleert dit door de genoemde belastingvoordelen. ING is momenteel de enige bank waar dit kan. Bij Rabobank is Rabo GroenSparen ‘tijdelijk niet beschikbaar wegens grote belangstelling voor groene beleggingen’. ABN Amro meldt dat zijn Groen Spaar Deposito ‘uit de verkoop’ is. Duurzaam sparen bij een 'groene' bank kan natuurlijk ook, bij ASN Bank en Triodos Bank, maar dan zonder belastingvoordeel.

Bron: ING/Consumentenbond