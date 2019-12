Rabobank duikt onder psychologische grens

Ook op andere spaarrekeningen verlaagt de Rabobank de rente volgende week met 0,1 procentpunt.

Trendsetter

De verwachting is dat concurrenten ABN Amro en ING niet lang zullen wachten de rente nu ook te verlagen tot onder de 1%. Sinds december 2014, toen achtereenvolgens Rabobank, ING en ABN Amro de rente op hun reguliere spaarrekening verlaagden tot 1%, was het de vraag welke bank het zou aandurven als eerste ónder die psychologische barrière te duiken. De coöperatieve Rabobank zet nu dus opnieuw de toon.

Renteblog

In het Renteblog houdt de Consumentenbond bij hoeveel het oplevert als je spaargeld niet achteloos bij een bank (de Rabobank, bijvoorbeeld) laat staan, maar er actief mee omgaat. De hoogste rente op een vrij-opneembare spaarrekening krijg je bij de LeasePlan Bank: 1,61% op jaarbasis. Dat geldt in elk geval tot eind maart, als de LeasePlan Bank het percentage voor de maand april bekendmaakt. Met een tegoed van €20.000 scheelt dat ten opzichte van Rabo InternetSparen €142 aan rente per jaar.

Bron: Rabobank/Consumentenbond