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‘Korte’ spaardeposito’s sterven uit

Nieuws
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Spaardeposito’s met een relatief korte looptijd zijn aan het verdwijnen. Als gevolg van de extreem lage spaarrentes worden deposito’s, waar de rente maximaal 1 jaar vaststaat, nog maar door 11 banken aangeboden.
rien meijer

Rien Meijer   Expert Geld & VerzekeringGepubliceerd op:16 augustus 2016

ING spaarrekening

ABN Amro en ING stopten enige tijd geleden zelfs met het aanbieden van álle deposito’s met looptijden korter dan 5 jaar. Triodos Bank heeft die nog wel in het assortiment, maar biedt voor 1, 2 en 3 jaar vast 0% rente. ING maakt het nog bonter: wie zijn spaargeld daar 5 jaar vastzet, ontvangt 0,01% rente. Met een fictief saldo van €20.000 is dat €2 per jaar.

Om te zien waar je nog terecht kunt voor spaardeposito’s met een 'normale' rentevergoeding, kijk je in onze online Spaarrentevergelijker.

Bron: Consumentenbond/MoneyView
 

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