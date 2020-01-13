ABN Amro geeft spaarders niks meer

De bank halveerde de spaarrente voor de meeste klanten in oktober 2019 al van 0,02 naar 0,01%, evenveel als de grote concurrenten ING en Rabobank. Kleinere banken als Triodos en Evi van Lanschot zetten de rente eerder al op 0%.

Niet onverwacht

De nieuwe verlaging door ABN Amro komt niet onverwacht. De Consumentenbond signaleerde eind december al dat diverse banken voorbereidingen treffen om in de toekomst negatieve spaarrente in te kunnen voeren. Centraal Beheer én ABN Amro waren 2 van die banken.

Voor negatieve spaarrente moeten de banken eerst hun algemene voorwaarden aanpassen. Momenteel spreken zij daarin consequent van een ‘vergoeding van rente door de bank’. In de nieuwe voorwaarden staat dat de rente positief, negatief of 0% kan zijn.

Harde toezegging

Consumentenbond-directeur Sandra Molenaar sprak haar bezorgdheid uit. ‘ABN Amro beloofde onlangs over spaartegoeden tot €100.000 geen negatieve rente te zullen rekenen. Die toezegging wil ik ook van de andere banken. De Volksbank en de Rabobank deden wel dezelfde belofte, maar alleen voor 2020. Wat er daarna gebeurt is onzeker. En ING laat helemaal niets los. Ik ben er dan ook niet gerust op.’

Verbod

De Consumentenbond waarschuwde eerder voor de nadelige gevolgen van een negatieve spaarrente en verzocht minister Hoekstra van Financiën eind 2019 schriftelijk om een verbod op negatieve spaarrente tot €100.000. Een groot deel van de Tweede Kamer is het met ons eens. De SP en 50Plus hebben een motie klaarliggen, die de minister zou verplichten een wetsvoorstel uit te werken. Wij roepen ook andere partijen op deze motie te ondersteunen.