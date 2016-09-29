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Alle SNS-labels onder één vergunning

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Spaarders bij ASN Bank, BLG Wonen, RegioBank, SNS en/of Zwitserleven opgelet: vanaf 1 januari 2017 opereren al deze banken onder één bankvergunning. Spaartegoeden boven een ton worden daardoor straks niet meer gegarandeerd.
rien meijer

Rien Meijer   Expert Geld & VerzekeringGepubliceerd op:29 september 2016

sns gebouw

Klanten met opgeteld meer dan €100.000 aan spaargeld bij deze banken, vallen dan nog maar tot een ton onder het depositogarantiestelsel. Zij doen er dan ook verstandig aan het surplus elders onder te brengen. Mensen met termijndeposito’s kunnen dat tot het einde van dit jaar doen zonder de gebruikelijke opnamekosten.

Spaarrente fors gedaald

Nadeel is natuurlijk wel dat de spaarrentes momenteel waarschijnlijk een stuk lager zijn dan toen die deposito’s werden geopend. Dit was ook al het geval toen de klanten van Reaal Bancaire Diensten verhuisden naar BLG Wonen. De Consumentenbond heeft hierover inmiddels bij de overkoepelende SNS Bank om opheldering gevraagd.

SNS wordt de Volksbank

Tot dusver beschikken ASN Bank, RegioBank en SNS elk over een eigen bankvergunning van DNB. BLG Wonen en Zwitserleven maken nu al gebruik van de vergunning van SNS. Een en ander valt samen met het omdopen van SNS Bank N.V. tot ‘de Volksbank N.V.’, ook per 1 januari aanstaande.

Bron: SNS Bank/Consumentenbond

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