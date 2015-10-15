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Banken verhogen rente op deposito’s

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Er lijkt eindelijk een einde te komen aan de haast onophoudelijke reeks verlagingen van de spaarrente. Twee banken verhoogden deze week de rente op spaardeposito’s.
rien meijer

Rien Meijer   Expert Geld & VerzekeringGepubliceerd op:15 oktober 2015

Bij de van oorsprong Belgische Argenta Spaarbank krijg je vanaf vandaag 1,45 % rente als je je geld 1 jaar 'vastzet' op een spaardeposito. Dat is een stijging van 0,3 %. Zet je je geld  2 jaar vast, dan stijgt de rente van 1,35% naar 1,5%.

Gisteren verhoogde ING de rente van zijn deposito’s voor:

  • 3 jaar van 0,05% naar 0,2%
  • 5 jaar van 0,25% naar 0,35%
  • 10 jaar van 1,1% naar 1,15%

Meer verhogingen

De verhogingen van deze week staan niet helemaal op zich. Een maand terug al ‘stuntte’ internetbank NIBC Direct met een renteverhoging. Zet je je geld 1 jaar vast op een depositorekening, dan kreeg je 1,6% rente in plaats van 1,4%, maar dat was een tijdelijke actie tot 9 oktober. Eerder gingen de laatste maanden depositorentes omhoog bij ABN Amro, SNS en opnieuw ING. Bij die laatste bank kreeg je tot 11 september echter niet meer dan 0,01% op een spaardeposito voor 3 of 5 jaar.

Vrij opneembaar

Bij de 'gewone' spaarrekeningen (waar je geld niet vaststaat, maar vrij opneembaar is) zijn nog geen renteverhogingen te melden. Wel lijkt het er al een tijdje op dat de spaarrentes op spaarrekeningen niet meer dalen, al verlaagde Nationale-Nederlanden deze week nog de rente op Internetsparen van 1,2% naar 1,15%.

Je geld ook op een termijndeposito zetten tegen een vaste rente? Of toch liever op een 'gewone', vrij opneembare spaarrekening? Kijk in onze Spaarrentevergelijker waar je de hoogste rente krijgt op jouw spaargeld.

Bron: Consumentenbond

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