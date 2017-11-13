Beleggen in de lift, maar sparen ook

Eén op de 8 Twitteraars die reageerden op een poll van de Consumentenbond geeft aan te overwegen om te gaan beleggen (533 stemmen in totaal). 15% zegt al lang te beleggen, nog eens 13% weet het niet.

Deze cijfers zijn in lijn met die van Kantar TNS. Dit onderzoeksbureau meldde vorige week dat het aantal beleggende Nederlandse huishoudens het afgelopen jaar met 14% is gestegen tot bijna 1,4 miljoen. Volgens Kantar zijn 70.000 extra huishoudens van plan de komende 12 maanden (weer) te gaan beleggen, terwijl nog eens 660.000 gezinnen dit serieus overwegen.

Online vermogensbeheer

Naast zelfstandig beleggen op de beurs neemt de laatste tijd vooral de vraag naar online vermogensbeheer toe. In dat geval handel je dus niet zelf op de beurs maar geef je je vermogen - online - uit handen aan beleggingsexperts.

De aanbieders hiervan richten zich voor een belangrijk deel op beginnende beleggers die eenvoudig en stapsgewijs vermogen willen opbouwen voor later. Tientallen banken en beleggingsinstellingen proberen spaarders te verleiden om te gaan beleggen; soms via dubieuze beleggingsreclame.

Sparen blijft populair

Desondanks noemt nog altijd de meerderheid (60%) van de reageerders op de Consumentenbond-poll beleggen ‘niks voor mij’. Uit de jongste cijfers van De Nederlandsche Bank (DNB) blijkt dan ook dat het totale spaarsaldo in ons land dit jaar, ondanks de uitzonderlijk lage rente, ‘gewoon’ weer met €10 miljard is gegroeid tot €415 miljard.

Bron: Consumentenbond/Kantar/DNB

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