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Bigbank verhoogt depositorentes

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Met een flinke renteverhoging heeft Bigbank zijn positie als koploper van de depositomarkt verstevigd. De rente op een 1-jaars deposito gaat het hardst omhoog, van 0,8 naar 1,1%.
rien meijer

Rien Meijer   Expert Geld & VerzekeringGepubliceerd op:8 juni 2017

deposito-bigbank

De uit Estland afkomstige bank verhoogt verder de rente op de deposito’s voor:

● 2 jaar (van 1,0 naar 1,2%)
● 3 jaar (van 1,1 naar 1,3%
● 4 jaar (van 1,3 naar 1,4%)
● 5 jaar (van 1,4 naar 1,5%
● 6 jaar (van 1,55 naar 1,6%)
● 7 jaar (van 1,6 naar 1,7%)

De rente op een 10-jaars deposito blijft ongewijzigd op 2%. Opvallend is dat Bigbank voor alle genoemde looptijden al aan kop ging in onze online Depositowijzer. Het gat met de achtervolgers is sinds vandaag dus alleen maar gegroeid.

Kleine consumentenkredieten

De bank, die onder het depositogarantie van Estland valt, biedt in ons land geen vrij opneembare spaarrekeningen aan. Bigbank gebruikt de opbrengst van zijn termijndeposito’s voor het financieren van kleinschalige consumentenkredieten in Europese landen als Zweden, Spanje, Finland en de Baltische staten.

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