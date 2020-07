Bigbank verhoogt depositorentes

De uit Estland afkomstige bank verhoogt verder de rente op de deposito’s voor:

● 2 jaar (van 1,0 naar 1,2%)

● 3 jaar (van 1,1 naar 1,3%

● 4 jaar (van 1,3 naar 1,4%)

● 5 jaar (van 1,4 naar 1,5%

● 6 jaar (van 1,55 naar 1,6%)

● 7 jaar (van 1,6 naar 1,7%)

De rente op een 10-jaars deposito blijft ongewijzigd op 2%. Opvallend is dat Bigbank voor alle genoemde looptijden al aan kop ging in onze online Depositowijzer. Het gat met de achtervolgers is sinds vandaag dus alleen maar gegroeid.

Kleine consumentenkredieten

De bank, die onder het depositogarantie van Estland valt, biedt in ons land geen vrij opneembare spaarrekeningen aan. Bigbank gebruikt de opbrengst van zijn termijndeposito’s voor het financieren van kleinschalige consumentenkredieten in Europese landen als Zweden, Spanje, Finland en de Baltische staten.

