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Rente op deposito’s iets gestegen

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Terwijl de daling van de rentetarieven bij gewone, vrij opneembare spaarrekeningen voortduurt, is bij lange-termijndeposito’s een voorzichtige kentering zichtbaar. De gemiddelde spaarrentes op deposito’s met looptijden van 1, 2 en 5 jaar lagen op 1 mei iets hoger dan begin 2017.
rien meijer

Rien Meijer   Expert Geld & VerzekeringGepubliceerd op:23 mei 2017

bigbank spaarrekening

Enkele aanbieders hebben, na 5 jaar van renteverlagingen, hun rentes voor met name langere looptijden eind 2016 en begin 2017 iets verhoogd. De gemiddelde rente op deposito's met looptijden van 1, 2 en 5 jaar kwam daardoor op peildatum 1 mei op respectievelijk 0,49%, 0,59% en 0,80%.

Onrendabel

‘Of de stijgende trend doorzet, blijft op dit moment onzeker en vooralsnog blijft sparen dan ook nog onrendabel’, stelt onderzoeksbureau MoneyView in een toelichting.

De spaarrentes zijn niet eens voldoende om de inflatie (in april 1,6%) te compenseren. En ze compenseren al helemaal niet de vermogensrendementsheffing voor spaarders met meer dan €25.000.

Hoogste rentes

De hoogste rentes bij de genoemde looptijden krijg je momenteel bij de BigBank uit Estland: respectievelijk 0,80%, 1,0% en 1,37%. Geld dat je bij deze bank onderbrengt, valt dan ook onder het Estse depositogarantiestelsel.

Andere banken, zoals DHB, Argenta en Yapi Kredit, zitten qua rente net onder de BigBank.

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