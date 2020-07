Kwart haalt spaargeld weg bij bank bij 0% rente

Triodos Bank kondigde afgelopen woensdag aan de spaarrente per 3 april te verlagen naar 0%. Via een poll op Twitter vroegen wij spaarders wat zij bij een spaarrente van 0% zullen doen.

23% van de mensen die reageerden op onze poll is van plan in dat geval het spaargeld van de spaarrekening te halen. 60% komt pas in beweging als de rente negatief wordt.

Een minderheid van de poll-stemmers (14%) blijft trouw aan de bank omdat rente voor hen geen reden is om het spaargeld weg te halen.

Voorspelling van banken

Triodos Bank kondigde afgelopen woensdag aan de spaarrente per 3 april te verlagen naar 0%. Triodos schrijft in hun brief aan klanten dat hun rente-inkomsten zijn gedaald door de historisch lage rentes in Europa.

De Consumentenbond vroeg de grote banken of zij verwachten de spaarrente te verlagen naar 0% of een negatieve rente. ING en SNS sluiten niet uit dat de spaarrente 0% wordt, maar dat is op dit moment nog niet aan de orde; een negatieve spaarrente evenmin. ABN AMRO en Rabobank geven aan niet vooruit te lopen op verdere ontwikkelingen.

Betaalrekening

Wat betreft de betaalrekening blijven veel consumenten trouw aan hun bank. Terwijl bijna alle banken de kosten voor hun betaalproducten verhoogden.

Discussie: wat zou jij doen?

Eerder vroegen we op onze community wat spaarders zouden doen bij een negatieve rente. De volgende ideeën werden toen geopperd: