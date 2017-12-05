Brand New Day in onze Spaarrentevergelijker

Alleen via internet

Het gaat om een dagelijks opvraagbare spaarrekening zonder beperkende voorwaarden, die valt onder het Nederlandse depositogarantiestelsel. De Brand New Day Spaarrekening kan uitsluitend via internet worden geopend en beheerd. Opnames zijn alleen mogelijk door middel van een overboeking naar de betaalrekening op naam van de klant.

Eerste indrukken

Lees ook onze Eerste indruk van de Brand New Day kinderrekening en het zogenoemde Ontwoekerpakket van deze aanbieder. In onze online Spaarrentevergelijker vind je een overzicht van alle actuele spaarrentes.

Bron: MoneyView