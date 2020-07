Garantiefonds later van start en kleiner

Nieuws|Het nieuwe depositogarantiestelsel, waarbij banken vooraf geld inleggen voor de kosten van een faillissement of redding van een bank, gaat later van start dan gepland. Het noodfonds wordt bovendien een stuk kleiner van omvang. Dat schrijft de Geldgids, die vanaf vandaag in de winkels ligt.

Minister Dijsselbloem (Financiën) heeft de Tweede Kamer schriftelijk laten weten dat de deadline van 3 juli niet gehaald is. De lancering van een ‘voorgefinancierd’ depositogarantiestelsel werd in 2013 ook al uitgesteld, omdat de banken toen €1 miljard moesten bijdragen aan de redding van SNS Reaal.

In de oorspronkelijke plannen zouden de banken inmiddels zijn begonnen met het aanleggen van het noodfonds. Dit zou uiteindelijk 1 tot 2% van de gegarandeerde deposito’s van de deelnemende banken moeten bedragen, wat neer zou komen op minimaal €4,5 miljard.

Europese Commissie

Dijsselbloem koerst nu echter op een ‘stabiel fonds ter grootte van 0,8% van de gegarandeerde deposito’s’. Hij heeft inmiddels bij de Europese Commissie gevraagd of ook kan worden volstaan met een nog lagere ‘doelomvang’, van minimaal 0,5%. Een reactie vanuit Brussel is voor komend najaar voorzien.

Voor particuliere spaarders heeft dit alles geen directe gevolgen; saldi tot €100.000 per spaarder per bank zijn en blijven gegarandeerd.

Tijdelijke extra garantie

Jammer is wel dat voor de beoogde extra garantie de deadline van begin juli ook is gemist. Uitgangspunt is dat particuliere spaarders zonder risico tijdelijk méér dan een ton bij een bank moeten kunnen stallen, als zij bijvoorbeeld net hun huis hebben verkocht.

De Europese lidstaten mogen zelf bepalen tot welk bedrag deze garantie geldt en voor hoe lang. De periode bedraagt minimaal 3 en maximaal 12 maanden, de hoogte staat vrij. In Groot-Brittannië is de extra garantie in 2014 al vastgesteld op 1 miljoen pond.

