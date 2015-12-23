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Grens belastingvrij sparen naar €24.437

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Spaarders hoeven in 2016 over tegoeden tot €24.437 geen vermogensrendementsheffing te betalen. Voor stellen is dat het dubbele, oftewel €48.874.

Asha Stuivenwold   Expert Geld & VerzekeringGepubliceerd op:23 december 2015

grens-belastingvrij-sparen-naar-24437-euro

Dit jaar bedraagt het zogenoemde heffingsvrij vermogen nog €21.330 en voor stellen €42.660. De verhoging, die per spaarder een belastingvoordeeltje van ruim €37 betekent, is het directe gevolg van het akkoord dat politiek Den Haag eerder deze maand alsnog bereikte over ingrijpende belastingplannen.

Meer veranderingen in 2017

Onderdeel van die plannen zijn dat het heffingsvrij vermogen in 2017 verder wordt opgeschroefd naar €25.000 (voor partners geldt weer het dubbele bedrag). Daarnaast wordt het fel bekritiseerde fictieve rendement van de vermogensrendementsheffing dan aangepast. Spaarders met een vermogen tot circa €240.000 gaan daardoor vanaf 2017 minder vermogensrendementsheffing betalen dan nu.

Bron: Ministerie van Financiën/Consumentenbond

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