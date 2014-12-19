icon-menu logo_footer preds symbol-afrader symbol-bestekoop symbol-besteuittest

Grens belastingvrij sparen naar €21.330

Nieuws
|
Spaarders hoeven in 2015 over tegoeden tot €21.330 geen vermogensrendementsheffing te betalen. Voor stellen is dat het dubbele, oftewel €42.660.
rien meijer

Rien Meijer   Expert Geld & VerzekeringGepubliceerd op:19 december 2014

Dit jaar bedraagt het ‘heffingvrij vermogen’ nog €21.139 en voor stellen €42.278. Over spaargeld bóven die grens is 1,2% belasting verschuldigd, de zogeheten vermogensrendementsheffing.

Groene vrijstelling ook omhoog

Door ‘groen’ te sparen of beleggen, kun je in 2015 een extra vrijstelling krijgen van €56.928 (voor stellen €113.856). Deze vrijstellingen bedragen in 2014 nog €56.420 respectievelijk €112.840. Groen sparen kan op dit moment alleen op een Groen Spaardeposito bij ING, voor 3 of 5 jaar, met een minimuminleg van €5000. Bij ABN Amro en Rabobank is de inschrijving momenteel gesloten.

Raadpleeg voor een dagvers overzicht van alle spaarrekeningen en -rentes onze Spaarrentevergelijker.

Bron: Ministerie van Financiën

Blijf op de hoogte

Ontvang nieuws, acties en tips in je mailbox. Zo bespaar je geld, voorkom je een miskoop en weet je wat je rechten zijn. Al 670.000 lezers gingen je voor.
In onze privacyverklaring lees je hoe we omgaan met je persoonsgegevens en e-mails voor je personaliseren.

Nieuw & interessant

Lees meer artikelen