Grens belastingvrij sparen naar €21.330

Nieuws|Spaarders hoeven in 2015 over tegoeden tot €21.330 geen vermogensrendementsheffing te betalen. Voor stellen is dat het dubbele, oftewel €42.660.

Dit jaar bedraagt het ‘heffingvrij vermogen’ nog €21.139 en voor stellen €42.278. Over spaargeld bóven die grens is 1,2% belasting verschuldigd, de zogeheten vermogensrendementsheffing.

Groene vrijstelling ook omhoog

Door ‘groen’ te sparen of beleggen, kun je in 2015 een extra vrijstelling krijgen van €56.928 (voor stellen €113.856). Deze vrijstellingen bedragen in 2014 nog €56.420 respectievelijk €112.840. Groen sparen kan op dit moment alleen op een Groen Spaardeposito bij ING, voor 3 of 5 jaar, met een minimuminleg van €5000. Bij ABN Amro en Rabobank is de inschrijving momenteel gesloten.

Raadpleeg voor een dagvers overzicht van alle spaarrekeningen en -rentes onze Spaarrentevergelijker.

Bron: Ministerie van Financiën