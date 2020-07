Groen sparen weer tijdelijk onmogelijk

Het openen en sluiten van groene spaarproducten is daarmee een vrijwel jaarlijks terugkerend fenomeen. Volgens ING is het ‘vanwege de grote belangstelling vanaf dinsdag 5 juli 2016 tijdelijk niet mogelijk om nieuwe Groen Spaardeposito’s te openen’. Bij concurrent de Rabobank kun je al geruime tijd ‘tijdelijk’ geen Rabo GroenDeposito of GroenSparen aanvragen. Het Groen Spaar Deposito van ABN Amro is al een tijdje helemaal uit de verkoop.

Zéér bescheiden rente

ABN Amro, ING en Rabobank zijn de enige banken die fiscaal ondersteund groen sparen mogen aanbieden. Doordat je over ‘groene’ tegoeden tot €57.213 (2016) geen vermogensrendementsheffing à 1,2% hoeft te betalen en je tevens in aanmerking komt voor een heffingskorting van 0,7%, bedraagt het rendement voor wat meer vermogende spaarders minstens 1,9%. Daarbovenop keren de banken een (zeer bescheiden) rente uit.

Erg interessant

Door de huidige extreem lage spaarrentes, was het ING Groen Spaardeposito met een rendement van in totaal 1,91% erg interessant geworden. Geen enkel ander deposito met een looptijd van 5 jaar biedt momenteel zoveel rente. ING en Rabobank geven allebei aan het op hun site te melden zodra er weer groen kan worden gespaard.



Duurzaam sparen kan natuurlijk ook bij de ‘groene’ banken Triodos en ASN Bank, maar dan zonder fiscaal voordeel. Vergelijk de rente en voorwaarden van alle spaarrekeningen en -deposito’s in onze Spaarrentevergelijker.



Bron: Consumentenbond/ING