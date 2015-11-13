Knab met spaarrente nu op 1 en 2

Knab Flexibel Sparen biedt met 1,25% de hoogste rente zonder beperkende voorwaarden. SNS MaxiSparen en Zwitserleven MaandSparen boden iets meer (1,3%), maar daarvoor moet je wel elke maand een bepaald minimumbedrag inleggen. Op 11 november verlaagden SNS en Zwitserleven echter hun spaarrentetarieven, net als BLG Wonen en RegioBank. ASN Bank volgde een dag later met een renteverlaging, ook van het Jeugdsparen (van 1,9 naar 1,8%).

Kwartaal Sparen

Alleen Knab Kwartaal Sparen levert nu nog meer op dan Flexibel Sparen. De maximale rente van 1,4% krijg je echter alleen over het tegoed dat een volledig kalenderkwartaal (bijvoorbeeld van 1 oktober tot en met 31 december) op de rekening staat.

Ook de DHB Bank verlaagde deze week de rente. Eerder al ging de spaarrente bij de ‘grote 3’ (ABN Amro, ING en Rabobank) omlaag naar 0,7% - precies de helft van het maximale rendement bij Knab. Op een spaarsaldo van €10.000 scheelt dat €70 per jaar.

Zie ook:

Onze online Spaarrentevergelijker

Bron: Consumentenbond