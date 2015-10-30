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Spaarrente grote banken naar 0,7%

Nieuws
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In navolging van ING verlagen ook ABN Amro en de Rabobank de rente op hun meest gangbare internetspaarrekening naar 0,7%. ABN Amro doet dat morgen, Rabo op woensdag 5 november.
rien meijer

Rien Meijer   Expert Geld & VerzekeringGepubliceerd op:30 oktober 2015

Door deze ronde van renteverlagingen door de 3 grootbanken groeit het verschil met de 'prijsvechters' weer. De hoogste spaarrente zonder beperkende voorwaarden krijg je al geruime tijd bij Knab (Flexibel Sparen, 1,25%). Mét voorwaarden bedraagt de hoogste rente momenteel 1,4% (Knab Kwartaal Sparen), precies 2x zo veel dus als ABN Amro, ING en Rabobank bieden.

De renteverlagingen volgen na een reeks verhogingen door banken op spaardeposito’s.

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