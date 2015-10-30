Spaarrente grote banken naar 0,7%

Rien Meijer Expert Geld & VerzekeringGepubliceerd op:30 oktober 2015
Door deze ronde van renteverlagingen door de 3 grootbanken groeit het verschil met de 'prijsvechters' weer. De hoogste spaarrente zonder beperkende voorwaarden krijg je al geruime tijd bij Knab (Flexibel Sparen, 1,25%). Mét voorwaarden bedraagt de hoogste rente momenteel 1,4% (Knab Kwartaal Sparen), precies 2x zo veel dus als ABN Amro, ING en Rabobank bieden.
De renteverlagingen volgen na een reeks verhogingen door banken op spaardeposito’s.