icon-menu logo_footer preds symbol-afrader symbol-bestekoop symbol-besteuittest

Knab weer omlaag met spaarrentes

Nieuws
|
Knab zakt steeds verder met zijn spaarrentes. Sinds 14 oktober geeft de dochter van Aegon nog maar 0,35% op een spaarrekening zonder beperkende voorwaarden (Flexibel Sparen). Kwartaal Sparen levert nu nog 0,4% op over het hoogste saldo van een kalenderkwartaal.
rien meijer

Rien Meijer   Expert Geld & VerzekeringGepubliceerd op:16 november 2017

Nieuws knab vervelend voor miljonairs

Geldgidsscore onder druk

De dalingen zijn opvallend, aangezien Knab jarenlang steevast tot de banken behoorde met de hoogste spaarrentes. Dat vertaalde zich ook in hoge Geldgidsscores, de graadmeter van de Consumentenbond wat betreft de stabiliteit van de rente.

In de komende Geldgids, die op 24 november verschijnt, krijgt Knab Kwartaal Sparen voor het eerst geen punten. De Geldgidsscore zakt daardoor van 90 naar 80. Flexibel Sparen valt zelfs voor het eerst sinds begin 2013 weg uit de Spaarwijzer, waarin alleen plek is voor rentes van 0,4% en hoger.

Vaker moeten verlagen

Volgens Knab is er geen sprake van een gewijzigd rentebeleid. ‘De markt is onrustig. Daardoor hebben wij inderdaad vaker moeten verlagen dan in voorgaande jaren’, zegt productmanager Alinda Nijhoff. ‘Echter, dit was bij andere (spaar)banken ook het geval.’

Hoogste rente

De hoogste rente (0,55%) krijg je nu op een DHB CombiSpaarrekening online, waarbij je opnames wel 99 dagen van tevoren moet aankondigen. Advanzia Bank (uit Luxemburg) en de Anadolubank keren zonder voorwaarden 0,5% uit, de LeasePlan Bank 0,45%.

Bron: Consumentenbond/Knab

 

Lees ook

Blijf op de hoogte

Ontvang nieuws, acties en tips in je mailbox. Zo bespaar je geld, voorkom je een miskoop en weet je wat je rechten zijn. Al 670.000 lezers gingen je voor.
In onze privacyverklaring lees je hoe we omgaan met je persoonsgegevens en e-mails voor je personaliseren.

Nieuw & interessant

Lees meer artikelen