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SNS verlaagt spaarrente

Nieuws
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2 maanden na de introductie van het Combinatievoordeel, om trouwe klanten te belonen met onder meer extra spaarrente, verlaagt SNS de rente op vrijwel alle spaarproducten.
rien meijer

Rien Meijer   Expert Geld & VerzekeringGepubliceerd op:2 juni 2017

sns gebouw

De rente op een normale internetspaarrekening gaat per 7 juni van 0,4 naar 0,35%. Mét Combinatievoordeel, voor klanten die er ook een betaalrekening bij SNS op nahouden, komt die rente nu op 0,45%. Logischerwijs gaat de rente op een betaalrekening navenant omlaag.

Andere renteverlagingen

  • Maxisparen: van 0,5 naar 0,4%
  • Maxisparen met Combinatievoordeel: van 0,6 naar 0,5%
  • Jeugd- en Zilvervloot Sparen: van 0,65 naar 0,55%
  • Zakelijk Sparen tot €100.000: van 0,3 naar 0,2%

Niet zo’n behoefte aan spaargeld

In een verklaring wijst SNS (dochter van de Volksbank) op de aanhoudend lage rente op de internationale markten. De bank kan zich op meerdere manieren financieren en overschotten kunnen alleen tegen negatieve rente bij de ECB worden gestald. Daardoor is er momenteel eigenlijk niet zo’n behoefte aan spaargeld.

Uit de kopgroep

Door de aangekondigde renteverlagingen valt SNS uit de kopgroep, ook voor spaarders met Combinatievoordeel. De hoogste rente krijg je nog altijd bij Knab Kwartaal Sparen (0,65% over geld dat een compleet kalenderkwartaal op de rekening staat), gevolgd door ASR en Knab Flexibel Sparen (allebei 0,55%).

 

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