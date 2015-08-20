Gemiddelde spaarrente duikt onder de 1%

Dat blijkt uit berekeningen van MoneyView. Het onderzoeksbureau noemt het ‘op zich opmerkelijk dat de daling van de spaarrentes blijft voortduren’. De geldmarktrente, waar de rentes op vrij opneembare spaarrekeningen voor een belangrijk deel aan zijn gekoppeld, beweegt namelijk nauwelijks.

Psychologische grens

De banken kijken echter vooral wat de concurrenten doen. Wijzigt (lees: verlaagt) één bank de spaarrente, dan volgt de rest vaak al snel. Van de grote banken dook Rabobank in maart dit jaar als eerste onder de psychologische grens van 1%. Niet veel later deden ING en ABN Amro hetzelfde. Inmiddels zitten zij alle 3 op 0,8%.

Ook onder meer Delta Lloyd, DHB Bank, Garantibank en RegioBank geven minder dan 1%. De hoogste rente op een vrij opneembare spaarrekening zonder voorwaarden krijg je nu bij Argenta en MoneYou: 1,3%. Zwitserleven en Knab (Flexibel Sparen) volgen met 1,25%. Iets meer rente krijg je met Knab Kwartaal Sparen (1,4%), maar alleen over geld dat een volledig kwartaal op de rekening staat.

Langer vastzetten

Uiteraard kun je er ook voor kiezen je geld nog wat langer 'vast' te zetten, al zijn de rentes op spaardeposito's de laatste jaren eveneens fors gedaald. Een 1 jaarsdeposito levert momenteel maximaal 1,55% op (bij de LeasePlan Bank), een 3-jaarsdeposito 1,79% (Amsterdam Trade Bank). Opvallend: Aegon verhoogde deze week de rente voor 1 jaar vast, van 1,2% naar 1,4%.

Bekijk onze Spaarrentevergelijker voor een overzicht van álle spaarrekeningen en -deposito's.

Bron: MoneyView/Consumentenbond