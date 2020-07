Vermogensbelasting op de schop

Het voelde voor veel spaarders al langer als onrecht: de Belastingdienst die ervan uitgaat dat iedereen op zijn vermogen jaarlijks 4% rendement haalt en daar 30% over heft. Met andere woorden: iedereen met meer dan €21.330 aan spaargeld (2015, voor partners geldt het dubbele) betaalt over dat meerdere 1,2% belasting. Terwijl je inmiddels met een lampje moet zoeken naar banken die nog 1,2% rente geven op een spaarrekening.

Duizenden bezwaarschriften

De Belastingdienst ontving niet voor niets meer dan 10.000 bezwaarschriften tegen aanslagen inkomstenbelasting 2013 en voorzag dat er nog veel meer zouden volgen. Staatssecretaris Wiebes van Financiën heeft daarop onlangs besloten de kwestie via een speciale procedure (de Procedure Massaal Bezwaar) voor te leggen aan de Hoge Raad, de hoogste rechter in ons land.

Als die oordeelt dat een verondersteld rendement van 4% over spaargeld inderdaad te hoog is, dan worden alle aanslagen die op 26 juni 2015 nog niet definitief vaststonden automatisch aangepast. Dat zijn dus in elk geval alle aanslagen met een dagtekening van 15 mei 2015 of later, gezien de wettelijke bezwaartermijn van 6 weken.

Aanslag automatisch herzien

Ook voor wie zelf geen bezwaar heeft gemaakt, geldt dat de aanslag dan wordt herzien. Het is dus niet nodig om tegen betaling mee te doen aan bezwaarprocedures van bureautjes als Bezwaarportaal.nl, dat hiervoor €49 in rekening brengt. Vooralsnog gaat het om aanslagen over 2013 en 2014. Als ten tijde van de uitspraak ook aanslagen over latere jaren zijn opgelegd, dan vallen die eveneens onder de regeling.

Wannéér de Hoge Raad beslist, is niet te zeggen. Tot die tijd blijft de fiscus nog even uitgaan van 4% rendement over spaargeld. Op Prinsjesdag (15 september) presenteert het kabinet echter een nieuwe, ‘eerlijkere’ vermogensrendementsheffing. Duidelijk is al dat daarbij onderscheid wordt gemaakt tussen het rendement op spaargeld, aandelen en onroerend goed én dat periodiek zal worden gekeken naar de daadwerkelijk in de markt gerealiseerde rendementen. Het tarief van 30% blijft ongewijzigd.

Bron: Geldgids september/oktober 2015

Vergelijk spaarrekeningen

Lees meer over belastingaangifte