Voor kinderen loont sparen nog wél

Nieuws|Acht op de tien jongeren van 11 t/m 16 hebben een betaalrekening en driekwart heeft een spaarrekening. Dat blijkt uit onderzoek van Wijzer in Geldzaken in het kader van de Week van het geld.

Spaarrekeningen voor kinderen

Terwijl Triodos Bank de rente op de reguliere spaarrekening verlaagt naar 0%, valt er voor kinderen nog best wat te verdienen met sparen. Drie jeugdspaarrekeningen springen eruit:

1. Zilvervloot Sparen bij RegioBank en SNS levert effectief 1,58% per jaar op. Dat komt door de bonus van 1% per volgemaakt spaarjaar (maximaal 10%), die door de dalende nominale rentes relatief steeds zwaarder gaat wegen. Nadeel is wel dat je jaarlijks maximaal €600 kunt inleggen. De rekening kan tot en met het 15de jaar worden geopend.

2. ASN Bank Jeugdsparen rendeert met 1,5% iets minder dan Zilvervloot Sparen, maar kent geen bonussen of maximale inleg. Wel staat het geld vast tot het kind meerderjarig is. Voortijdige opname is alleen mogelijk als het geld aantoonbaar wordt besteed aan een opleiding. Te openen tot het kind 18 jaar is.

3. Triodos Kinder Toekomst Plan levert momenteel 1,4% op. Opname vóór de 18de verjaardag van de rekeninghouder kost 3% van het opgenomen bedrag aan boete, behalve als het voor studiekosten is of in geval van overlijden. Te openen tot het kind 12 jaar oud is.

Blijven zitten

Ook andere banken geven hun jeugdige spaarders meer rente dan volwassenen. Zo hopen zij aan klantenbinding te doen. Ondanks dat de spaarrente momenteel links en rechts richting 0 gaat, blijkt immers dat veel mensen ‘gewoon’ blijven zitten. Een online poll van de Consumentenbond wees uit dat 60% pas in beweging komt als de spaarrente ónder de 0% komt.

Zakgeld storten

Uit het onderzoek van Wijzer in Geldzaken blijkt verder dat het aantal bank- en spaarrekeningen toeneemt naarmate kinderen ouder worden. Zo hebben vrijwel alle jongeren (95%) van 15 en 16 jaar een betaalrekening. Bij 11- en 12- jarigen is dit 64%. Bij 6 op de 10 jongeren wordt het zakgeld direct op hun bankrekening gestort.

De Week van het geld is bedoeld om kinderen te leren omgaan met geld, en duurt nog tot en met vrijdag 31 maart.

Bron: Consumentenbond/Wijzer in Geldzaken