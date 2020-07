Weinig aanbod groenspaardeposito's en groenfondsen

Nieuws|Het lijkt makkelijker om fiscaal voordeel te halen door te beleggen in een groenfonds of groen te sparen. In de praktijk valt het tegen. Het aanbod van groene fondsen en spaarrekeningen (met belastingvrijstelling) is schaars.

Voor de Geldgids van augustus/september 2018 onderzochten wij de mogelijkheden voor het beleggen in een groenfonds en de opties voor groensparen.

Snel zijn met inschrijven

Bij een nieuw groenfonds of groenspaarproduct moet je er snel bij zijn. Deze manier van investeren heeft een tijdelijk karakter doordat het 'groene' geld grotendeels moet worden geïnvesteerd in goedgekeurde duurzame projecten. Zitten die vol dan sluit de inschrijving.

Profiteren van belastingvoordeel

Over geld dat je in een groenfonds belegt, betaal je tot €57.845 (2018) geen vermogensbelasting. Voor stellen is de vrijstelling het dubbele, namelijk €115.690. De Belastingdienst kijkt hiervoor naar het groene vermogen dat je hebt op 1 januari van het belastingjaar.

Als je in groen wilt sparen of beleggen met deze fiscale vrijstelling, is het belangrijk om niet tot het einde van het jaar te wachten. Vaak zijn de mogelijkheden om groen te sparen of te beleggen dan gesloten. Is er wel een mogelijkheid, kijk dan wel eerst of het groene spaargeld rendabel is. Door hoge kosten blijft er soms weinig van het voordeel over. En verdiep je bij een groene belegging in het risico.

