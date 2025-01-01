Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Deze staafmixer heeft een roestvrij stalen voet en heeft een vermogen van 800 W. De maatbeker heeft een inhoud van 600 ml. Er zit ook een hakmolen bij. Met de garde kun je slagroom en eiwitten kloppen. De snelheid van de staafmixer is instelbaar op verschillende standen: 2-4-6-8-10-12. Het snoer is 145 cm lang, wat meestal genoeg is op je aanrecht. Met 760 gram is dit een prettig lichtgewicht model, dat is fijn voor langdurig gebruik. De antisliphandgreep zorgt voor goede grip, ook bij gladde handen.