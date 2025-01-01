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BoschErgoMixx MS6CA4150

In de uitvoering
  • Hakmolen:  Ja
  • Garde:  Ja
  • Vermogen:  800 W

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Testoordeel
Smoothies maken
Groenten pureren
Uien, kruiden en noten hakken
Slagroom en eiwitten kloppen
Pannenkoekenbeslag mixen
Mayonaise maken
Aardappels pureren
Aardappelplakjes snijden
Gebruiksgemak
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Specificaties

Over dit product

Geschreven door de Consumentenbond

Deze staafmixer heeft een roestvrij stalen voet en heeft een vermogen van 800 W. De maatbeker heeft een inhoud van 600 ml. Er zit ook een hakmolen bij. Met de garde kun je slagroom en eiwitten kloppen. De snelheid van de staafmixer is instelbaar op verschillende standen: 2-4-6-8-10-12. Het snoer is 145 cm lang, wat meestal genoeg is op je aanrecht. Met 760 gram is dit een prettig lichtgewicht model, dat is fijn voor langdurig gebruik. De antisliphandgreep zorgt voor goede grip, ook bij gladde handen.

Samenvatting

Hakmolen
Garde
Vermogen
800 W

Prijzen