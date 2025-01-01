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BoschSerie 6 ErgoMaster MSM6M623

In de uitvoering
  • Hakmolen:  Ja
  • Garde:  Ja
  • Vermogen:  1000 W

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Testoordeel
Smoothies maken
Groenten pureren
Uien, kruiden en noten hakken
Slagroom en eiwitten kloppen
Pannenkoekenbeslag mixen
Mayonaise maken
Aardappels pureren
Aardappelplakjes snijden
Gebruiksgemak
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Specificaties

Over dit product

Geschreven door de Consumentenbond

Deze staafmixer heeft een roestvrij stalen voet en heeft een vermogen van 1000 W. De maatbeker heeft een inhoud van 603 ml. Er zit ook een hakmolen bij. Met de garde kun je slagroom en eiwitten kloppen. De snelheid van de staafmixer is traploos regelbaar. Het snoer is 134 cm lang, wat meestal genoeg is op je aanrecht. De staafmixer is met 880 gram gemiddeld van gewicht. De antisliphandgreep zorgt voor goede grip, ook bij gladde handen. Ook de knop is antislip. Het apparaat kan met een schroevendraaier worden geopend voor eventuele reparaties. Dat is wel zo duurzaam.

Samenvatting

Hakmolen
Garde
Vermogen
1000 W

Prijzen