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Bourgini22.2001.00 Classic hand blender set

Prijs niet beschikbaar

  • Hakmolen:  Ja
  • Garde:  Ja
  • Vermogen:  1000 W

Testresultaat

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Testoordeel
Smoothies maken
Groenten pureren
Uien, kruiden en noten hakken
Slagroom en eiwitten kloppen
Pannenkoekenbeslag mixen
Mayonaise maken
Aardappels pureren
Aardappelplakjes snijden
Gebruiksgemak
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Specificaties

Over dit product

Geschreven door de Consumentenbond

Deze staafmixer heeft een roestvrij stalen voet en heeft een vermogen van 1000 W. De maatbeker heeft een inhoud van 468 ml. Er zit ook een hakmolen bij. Daar past maximaal 592 ml in. Met de garde kun je slagroom en eiwitten kloppen. De snelheid van de staafmixer is instelbaar op verschillende standen: 0-5-10-15-20. Met deze staafmixer moet je dicht bij een stopcontact werken, want het snoer is met 104 cm nogal kort. De staafmixer is met een gewicht van 966 gram aan de zware kant. De antisliphandgreep zorgt voor goede grip, ook bij gladde handen.

Samenvatting

Hakmolen
Garde
Vermogen
1000 W