BraunMultiQuick 5 MQ 50202 M

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Deze staafmixer heeft een roestvrij stalen voet en heeft een vermogen van 1000 W. De maatbeker heeft een inhoud van 591 ml. Er zit ook een hakmolen bij. Daar past maximaal 202 ml in. Met de garde kun je slagroom en eiwitten kloppen. De staafmixer heeft de volgende standen: 1-5-9-13-17-21. Het snoer is met 122 cm wat aan de korte kant, waardoor je beperkte bewegingsvrijheid hebt. De staafmixer is met 801 gram gemiddeld van gewicht. De antisliphandgreep zorgt voor goede grip, ook bij gladde handen.