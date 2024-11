InventumStaafmixer MX300

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Deze staafmixer heeft een voet van plastic en metaal en heeft een vermogen van 600 W. De snelheid van de staafmixer is instelbaar. Het snoer is met 163 cm lekker lang, wat zorgt voor meer bewegingsvrijheid. Met 765 gram is dit een prettig lichtgewicht model, dat is fijn voor langdurig gebruik. Let op: volgens de fabrikant is de maximale gebruiksduur slechts 60 seconden. Dat is vrij kort. Het apparaat kan met een schroevendraaier worden geopend voor eventuele reparaties. Dat is wel zo duurzaam.