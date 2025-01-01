JAP AppliancesForceBlend F3 7in1 Staafmixer

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Deze staafmixer heeft een roestvrij stalen voet en heeft een vermogen van 1500 W. De maatbeker heeft een inhoud van 807 ml. Er zit ook een hakmolen bij. Daar past maximaal 1561 ml in. Met de garde kun je slagroom en eiwitten kloppen. De snelheid van de staafmixer is instelbaar. Het snoer is met 119 cm wat aan de korte kant, waardoor je beperkte bewegingsvrijheid hebt. De staafmixer is met een gewicht van 913 gram aan de zware kant. Het apparaat kan met een schroevendraaier worden geopend voor eventuele reparaties. Dat is wel zo duurzaam.