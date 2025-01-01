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PhilipsProMix 3000-serie HR2521/40

Geen prijs beschikbaar

In de uitvoering
  • Hakmolen:  Nee
  • Garde:  Nee
  • Vermogen:  400 W

Testresultaat

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Testoordeel
Smoothies maken
Groenten pureren
Uien, kruiden en noten hakken
Slagroom en eiwitten kloppen
Pannenkoekenbeslag mixen
Mayonaise maken
Aardappels pureren
Aardappelplakjes snijden
Gebruiksgemak
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Specificaties

Over dit product

Geschreven door de Consumentenbond

Deze staafmixer heeft een plastic voet en heeft een vermogen van 400 W. De maatbeker heeft een inhoud van 500 ml. De snelheid van de staafmixer is niet instelbaar. Het snoer is met 117 cm wat aan de korte kant, waardoor je beperkte bewegingsvrijheid hebt. Met 575 gram is dit een prettig lichtgewicht model, dat is fijn voor langdurig gebruik. De antisliphandgreep zorgt voor goede grip, ook bij gladde handen. Het apparaat kan met een schroevendraaier worden geopend voor eventuele reparaties. Dat is wel zo duurzaam.

Samenvatting

Hakmolen
Garde
Vermogen
400 W