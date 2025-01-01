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Silvercrest (Lidl)SSMS 600 E5 /SOSMS 600 E5 (Champagne)

Geen prijs beschikbaar

In de uitvoering
  • Hakmolen:  Nee
  • Garde:  Ja
  • Vermogen:  600 W

Testresultaat

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Testoordeel
Smoothies maken
Groenten pureren
Uien, kruiden en noten hakken
Slagroom en eiwitten kloppen
Pannenkoekenbeslag mixen
Mayonaise maken
Aardappels pureren
Aardappelplakjes snijden
Gebruiksgemak
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Specificaties

Over dit product

Geschreven door de Consumentenbond

Deze staafmixer heeft een roestvrij stalen voet en heeft een vermogen van 600 W. De maatbeker heeft een inhoud van 700 ml. De snelheid van de staafmixer is instelbaar van min. tot max. Het snoer is met 150 cm lekker lang, wat zorgt voor meer bewegingsvrijheid. Met 717 gram is dit een prettig lichtgewicht model, dat is fijn voor langdurig gebruik. De antisliphandgreep zorgt voor goede grip, ook bij gladde handen. Ook de knop is antislip. Het apparaat kan met een schroevendraaier worden geopend voor eventuele reparaties. Dat is wel zo duurzaam.

Samenvatting

Hakmolen
Garde
Vermogen
600 W