Staafmixer van het merk Blokker snel kapot

Snel kapot

De Blokker BL-11305 is een staafmixer met hakmolen én garde, voor maar €30. Dat is een koopje. Maar je kunt dit model beter links laten liggen.

We testten de staafmixer van Blokker door er 70 keer een minuut mee te mixen. Na elke minuut mixen pauzeerden we een minuut. En na elke 5 keer een minuut aan en uit namen we een pauze van 10 minuten.

Eén model werd al snel heet en deed het niet meer na 38 keer. Door de hoge temperatuur waren er zelfs onderdelen gesmolten! Het tweede model dat we testten haalde ook het einde van de motorduurtest niet. Het stopte na 53 keer door problemen met de printplaat.

Matig pureren

Voor de prestaties hoef je deze staafmixer ook niet te kopen. We testten hoe goed hij pureert door er een smoothie en babyhapje mee te maken. Beide werden geen mooi gelijkmatig geheel. In zowel de smoothie als het babyhapje bleven grove stukken achter.

De mayonaise die we maakten kreeg netaan een voldoende. De gelijkmatigheid en stijfheid kon beter.

Bovendien is de staafmixer behoorlijk lawaaiig.

Het apparaat krijg het testoordeel 2,8 en het predicaat Afrader.