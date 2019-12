Dyson past energielabel aan

Het energielabel, vanaf september verplicht op alle stofzuigers, geeft naast het energieverbruik ook de zuigkwaliteit aan. De fabrikanten testen de stofzuigers zelf in een lab volgens een voorgeschreven testprotocol. BSH, fabrikant van Bosch en Siemens stofzuigers, vond de AAAA labels van Dyson opvallend en testte deze zelf nogmaals. Met de resultaten vochten ze de labels aan en de rechter gaf ze gelijk. De labels moesten naar beneden worden bijgesteld. Zo wordt een A of B voor tapijt zuigen nu een D.

Dyson scoort toch goed

In de stofzuigertest van de Consumentenbond behalen deze stofzuigers echter hoge scores op tapijt en behoren daarmee tot de beste tapijtzuigers. Deze test is heel anders dan de voorgeschreven test voor het energielabel en is daarom niet vergelijkbaar. Zo testen we bijvoorbeeld met een ander tapijt, omdat we synthetisch tapijt realistischer vinden dan tapijt van wol.

Alleen de Dyson DC52 Allergy Care en Total Animal vallen tegen. Deze zijn met een ander mondstuk getest.

Resultaten vergelijken

Dit laat zien dat consumenten helaas niet blind kunnen vertrouwen op het energielabel. Een stofzuiger die minder goed op het wollen tapijt in de energielabeltest presteert, kan dus mogelijk wel goed presteren op ons synthetische tapijt. Wij trachtten zo realistisch mogelijk te testen en daarbij zijn alle stofzuigers op dezelfde manier in hetzelfde laboratorium getest. Dit vergroot de onderlinge vergelijkbaarheid. Lees meer over de stofzuigertest. Of bekijk de nieuwste resultaten in de stofzuigervergelijker.

Controle op de labels

Het gebruik van de juiste labels wordt gehandhaafd door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit. We hopen op streng toezicht, zodat wordt voorkomen dat fabrikanten elkaar voor de rechter blijven dagen.

Dyson past aan

Dyson past de labels van 3 stofzuigerseries aan. Voor de volledigheid de aanpassingen van Dyson:

DC33c

Stofopname tapijt: A-> D

DC37c

Stofopname tapijt: A-> D

Stofopname tapijt DC37c Allergy: B->D

Geluidsniveau: 77->84 dB

DC52

Stofopname tapijt: B->D

Geluidsniveau: 83->84 dB

Energie-efficiëntie klasse: D->E



