Klachten Domo DO221S

Nieuws|'Hij stopt heel snel weer met zuigen', schreven een aantal consumenten in hun review over de Domo DO211S. We legden dit voor aan de fabrikant. Verhelpen de aangedragen oplossingen het probleem?

Oplossing van de fabrikant

De kruimelzuiger van Domo, de DO211S bleek bij sommige consumenten vroegtijdig te stoppen met zuigen. De fabrikant Multibrands gaf hierop een aantal mogelijke oplossingen:

Mogelijk is de batterij niet herladen. Herlaad dan het toestel.

Mogelijk is de batterij stuk. Vervang dan de batterij.

Mogelijk is het contact tussen het toestel en het herlaadstation vuil. Maak dan het contact schoon.

Mogelijk werkt de stekker van de adapter niet. Controleer dan de zekering en vervang indien nodig.

Opvallende klachten

Sommige mensen zijn heel tevreden over een specifiek product. Anderen balen van de aankoop. In de vergelijker kun je een review schrijven over specifieke producten. Zo help je anderen bij de aankoop. Opvallende klachten bereiken ook de productonderzoekers, via bijvoorbeeld deze reviews, de community of via de Klantenservice. Dergelijke klachten kunnen worden teruggekoppeld aan de fabrikant met de vraag om een oplossing.

Probleem opgelost?

