LG lanceert robotstofzuiger met meekijk-camera

Nieuws|Op de IFA in Berlijn, 1 van de grootste 'consumer electronics'-beurzen ter wereld, bekeken we de LG HOM-BOT Turbo+. Dat is een robotstofzuiger met een camera, zodat je kunt meekijken met wat de stofzuiger 'ziet'. De Turbo+ komt in oktober naar Nederland.

Het Hero Model uit de geüpdatet LG HOM-BOT Turbo robotstofzuigerserie, de Turbo+, is nu extra uitgerust met een camera aan de voorzijde van de robot. Deze camera dient niet alleen voor het in kaart brengen van de ruimte die wordt schoongemaakt, maar geeft jou als gebruiker ook de mogelijkheid om door middel van een app op je smartphone of tablet met de robot mee te kijken.

De Turbo+ is vanaf oktober (2016) verkrijgbaar, voor een flinke richtprijs van €1100.

Home View

De Turbo+ kun je op elk gewenst moment - ook wanneer deze niet aan het stofzuigen is - vanaf zijn oplaadstation er weer even op uit sturen om een korte blik in de kamer te werpen. Waarschijnlijk moeten we ons voorstellen dat je daardoor vanaf kantoor kunt kijken of je het raam dicht hebt gedaan, of dat je kat de potten in de vensterbank niet heeft omgestoten.

In dat laatste geval zou je de robot via de app ook nog de opdracht kunnen geven om de plek gelijk schoon te maken.

Home Guard

Nog een andere functionaliteit van de connected camera is de Home Guard. Via de app kun je een bepaalde plek in een kamer aanmerken waar je de robotstofzuiger kunt stationeren als je weggaat.

De robotstofzuiger houdt dan op deze plaats zogenaamd de wacht en zal bij elke beweging een foto maken en deze doorsturen naar de app. Op je telefoon verschijnt een melding en je kunt meteen de foto’s inzien.

Connected

Connectivity is niets nieuws op een robotstofzuiger. Veel merken, waaronder ook LG, hadden al robots die je via wifi op afstand kunt aanzetten en bedienen, maar de ‘meekijk’-functie is nieuw.

De vraag is alleen of je erop zit te wachten. Waarom zou je in de eerste plaats willen meekijken tijdens het schoonmaken en is het ook geen inbreuk op de privacy van je huisgenoten als jij af en toe even een rondje met de robot maakt vanachter je bureau? Daarnaast is het de vraag of je niet beter een losse beveiligingscamera én een robotstofzuiger kunt hebben.

Update augustus 2017: bekijk de testresultaten van de LG VR9647PS (voor leden), waarop deze functionaliteiten zitten.



