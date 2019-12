Numatic Henry HVB160 Cordless

Eerste indruk|De HVB160 is een snoerloze stofzuiger uit de bekende Henry serie van Numatic. Is 'ie zijn hoge prijs waard?

De verwachtingen zijn hoog; deze snoerloze stofzuiger krijgt volgens Numatic een winkelprijs van maar liefst €700. Bovendien blijken consumenten behoorlijk verknocht aan hun Henry met het olijke gezichtje. Toch is deze snoerloze stofzuiger maar in weinig situaties van toegevoegde waarde. En qua gebruiksgemak laat Numatic met deze Henry steken vallen.

Voordelen

Snoerloos

Grote stofopvang

2 meegeleverde accu’s

Losse oplader

Lange zuigbuis

Bescheiden geluid

Nadelen

Beperkte accuduur

Beperkte zuigprestaties

Onhandige zuigbuis

Kiepert snel om

Accessoires onder de maat

Snoerloze Henry

We testten al eerder de Henry HRP-200 en binnenkort testen we de compacte versie Henry HVR-160. Deze HVB160 is de compacte versie van de NBV190. Het verschil met de stofzuigers uit de test is dat deze modellen snoerloos zijn. Ze werken op een accu.

Het snoer van een sledestofzuiger kan ergerlijk zijn. Een snoerloos model biedt daarom een bepaalde mate van vrijheid. Vrijheid tot op zekere hoogte; je bent gebonden aan de gebruiksduur van de accu en het opladen ervan. En je sleept alsnog een stofzuiger achter je aan. Wat dat betreft biedt een steelstofzuiger nog meer vrijheid, alleen kun je hier een stuk minder vuil in opvangen.

Geschikt voor kleine groep

Volgens Numatic is deze ‘draadloze vrijheid’ vooral waardevol in situaties waar een snoer voor problemen kan zorgen, wanneer er bijvoorbeeld veel publiek aanwezig is of bijvoorbeeld bij het schoonmaken van vliegtuigen. Het is daarom, vooral afgezet tegen de prijs, minder geschikt voor een doorsnee thuissituatie. Bovendien heeft de geteste Henry HRP-200 mét snoer al een flink werkbereik van 15,7 meter.

Twee accu's nodig

Henry Cordless werkt met een zware, 36 volt Lithium-ion accu die je bovenop de stofzuiger klikt. De stofzuiger kan op 2 standen zuigen. Op de meest krachtige stand gaat de accu zo’n 20 minuten mee, op de lagere stand 30 minuten. Dit komt ongeveer overeen met de gebruiksduur van een steelstofzuiger. Voor een complete stofzuigbeurt is dat krap. Het is daarom prettig dat er 2 accu’s worden meegeleverd, zodat je een uitgebreide stofzuigbeurt niet noodgedwongen hoeft af te breken. Een extra accu kost volgens Numatic maar liefst €200.

Het is prettig dat een indicator op de stofzuiger aangeeft hoe vol de accu nog is. Anders dan bijvoorbeeld bij de LG CordZero laad je de accu’s op via een meegeleverde losse oplader. De 100V/240V lader laadt de accu op in 3,5 uur.

Numatic garandeert dat de accu 500 keer opgeladen kan worden, wat bij wekelijks laden neerkomt op zo’n 10 jaar gebruik.

Zuigprestaties

Zuigprestaties zijn bij een eerste indruk als dit moeilijk meetbaar. De zuigprestaties lijken redelijk, maar niet bijzonder goed, vooral niet op de lage stand. Ook valt het op dat het vuil alleen gepakt wordt bij de voorwaartse beweging. Wanneer je de zuigmond naar je toe trekt, zuigt hij het vuil niet naar binnen. Het mondstuk heeft weinig effectieve breedte; hij zuigt voornamelijk bij de opening en dus alleen wanneer je recht over het vuil beweegt.

Zuigbuis onhandig

Voor een stofzuiger van deze prijs, vinden we de kwaliteit van de zuigbuis zwaar tegenvallen. Tegenwoordig heeft vrijwel elke stofzuiger een telescopische zuigbuis, waardoor je met de juiste lengte kunt zuigen en de stofzuiger compact kunt opbergen. Deze zuigbuis is niet telescopisch, maar schuif je in delen in elkaar. De buis is hiermee óf behoorlijk lang óf behoorlijk kort en niet gemakkelijk op te bergen. Als je zelf niet zo lang bent en zuigt met de lange zuigbuis, houd je het mondstuk niet goed vlak op de grond en dat komt de zuigprestaties niet ten goede.

De verschillende delen van de zuigbuis klikken niet in elkaar, waardoor de delen los van elkaar verschuiven wanneer je tegen iets aan stoot. Hierdoor komt het voor dat tijdens het zuigen het mondstuk scheef staat.

Beperkt wendbaar

De stofzuiger heeft een zogenoemd ‘ketelmodel’. Dit betekent dat deze stofzuiger, anders dan gewone sledestofzuigers’, rechtop staat. Dit heeft als voordeel dat hij grote stofzakken heeft, volgens Numatic wel 6 liter. Gemiddeld is dit slechts 2 liter. Door dit model ligt het zwaartepunt voornamelijk bovenin. Tijdens het zuigen kan het daardoor voorkomen dat het apparaat door bewegingen met de slang omkiepert. De wielen van de stofzuiger kunnen niet alle kanten op bewegen, waardoor hij wat hapert als je hem zijdelings meetrekt.

Deze compacte variant is inderdaad aanzienlijk compacter dan het gewone formaat, maar met 37dm3 is hij minder compact dan een gemiddeld geteste stofzuiger. Hij weegt 6,9 kg, wat hem ook iets zwaarder dan gemiddeld maakt.

Accessoires

De stofzuiger wordt geleverd met een standaard combi-mondstuk, een meubelmondstuk, meubelborstel, zachte borstel en kierenmondstuk. De kwaliteit van het mondstuk lijkt beneden de maat; hij zuigt voornamelijk bij de opening en neemt dus alleen snippertjes mee als je er recht overheen beweegt.

De accessoires dien je op de handgreep te plaatsen door middel van een koppelstuk. Het is jammer dat daarvoor een extra onderdeel nodig is en de borsteltjes niet rechtstreeks erop geplaatst kunnen worden.

De accessoires bewaar je op de stofzuiger zelf, waarvoor uitsparingen zijn gemaakt. Om alle hulpstukken hier op te krijgen moet je ze wel in elkaar drukken.

