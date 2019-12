Prijs 'Beste Koop' verhoogd

Bij de meest recente prijsupdate bleek dat de stofzuiger met het predicaat 'Beste Koop' in vrijwel alle winkels in prijs is verhoogd. De stofzuiger had eerder al het predicaat voor de beste prijs/kwaliteit verhouding. Ondanks de prijsstijging van €30 heeft de stofzuiger nog steeds de beste prijs/kwaliteit verhouding van alle goed verkrijgbare geteste stofzuigers. Hij blijft daarmee Beste Koop. Houd er wel rekening mee dat je een duurdere stofzuiger in de winkel kunt aantreffen, dan je verwachtte door bijvoorbeeld de laatste gidspublicatie van juni 2013.

Zelfde kwaliteit

Voor dezelfde kwaliteit zul je dus iets dieper in de buidel moeten tasten. Overigens blijft de stofzuiger met €120 behoorlijk onder de gemiddelde prijs, op dit moment bijna €200 voor een sledestofzuiger.