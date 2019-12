Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De AEG AAM 6103 N Airmax is een van de goedkoopste stofzuigers die we uitvoerig hebben getest. Of goedkoop ook duurkoop is, blijkt niet eenduidig uit onze testresultaten. Wij testen stofzuigers op een groot aantal punten. Geen enkele stofzuiger presteert op alle testaspecten heel goed of juist heel slecht. Dat geldt ook voor deze Airmax. Kijken we bijvoorbeeld naar zijn zuigprestaties, dan variëren die behoorlijk. Het is bij dit model nogal afhankelijk van de ondergrond waarop je hem gebruikt. Een relatief lage score krijgt hij voor stofuitstoot. Er zijn in onze testresultaten veel stofzuigers te vinden die aan de achterkant minder stof terugblazen de kamer in. Verder heeft hij een vrij klein werkbereik van nog geen negen meter. Daarnaast zijn er nog enkele andere minpunten die met gebruiksgemak te maken hebben. In onze uitgebreide testresultaten kun je hem op deze punten vergelijken met concurrerende modellen.