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AEGAAM 6140 N Airmax

Prijs niet beschikbaar

  • Met zak of zakloos?:  Stofzak
  • Werkbereik / actieradius:  9 m (bereik)
  • Gewicht:  5,8 kg

Testresultaat

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Testoordeel
Stof en vuil opzuigen
Gebruiksgemak
Stofuitstoot
Duurzaamheid
Geluid

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Pluspunten

voordelen product

Minpunten

nadelen product

Professioneel getest

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Specificaties

Over dit product

Geschreven door de Consumentenbond

De AEG AAM 6140 N Airmax presteert voor een relatief goedkope stofzuiger bovengemiddeld. Met zijn zuigprestaties verslaat hij tijdens onze uitgebreide tests zelfs verschillende modellen met een veel hoger prijskaartje. Wel hangt het er van af op wat voor ondergrond je hem gebruikt. Er is bij dit apparaat een heel duidelijk verschil in zuigprestaties als je hem gebruikt op tapijt of op een harde vloer. De Airmax is voorzien van een 2200 Watt motor. Meestal betekent dat niet zozeer extra zuigkracht, maar vooral extra energieverbruik. Ook hier is dat het geval. Op dit testaspect scoort deze stofzuiger slecht. Een matige score krijgt hij voor geluid. Staar je niet blind op hoeveel Watt een stofzuiger in de strijd gooit. Wij testen veel meer zaken, en de resultaten daarvan kun je allemaal nalezen in onze productvergelijker.

Samenvatting

Met zak of zakloos?
Stofzak
Werkbereik / actieradius
9 m (bereik)
Gewicht
5,8 kg
Minimale buislengte
55 cm
Maximale buislengte
85 cm