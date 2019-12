Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Als we kijken naar de testresultaten van de AEG ACX 6206 Cyclone XL, vallen enkele zaken op. Zo variëren zijn zuigprestaties nogal afhankelijk van de ondergrond en het op te zuigen materiaal. Zeer goede scores worden afgewisseld door slechte. Een schoolvoorbeeld dus waarom het nuttig is om hem te vergelijken met andere modellen uit onze tests. De Cyclone XL is een stofzuiger die gebruik maakt van een stofbak. Ondanks de redelijke grootte van de bak, gaan de zuigprestaties bij een beetje stof in de bak al flink achteruit. Onhandig is dat er geen indicatie op het apparaat aanwezig is die aangeeft dat de bak vol is. Wat het gebruiksgemak betreft zijn er nog veel meer aspecten waar wij naar kijken. Je kunt de uitkomsten daarvan vergelijken met de vele andere door ons geteste modellen. Zo kom je afhankelijk van je eigen wensen tot de beste afweging.