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AEGAJM6820 Jet Maxx

Prijs niet beschikbaar

  • Met zak of zakloos?:  Stofzak
  • Werkbereik / actieradius:  9 m (bereik)
  • Gewicht:  5,8 kg

Testresultaat

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Testoordeel
Stof en vuil opzuigen
Gebruiksgemak
Stofuitstoot
Duurzaamheid
Geluid

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Pluspunten

voordelen product

Minpunten

nadelen product

Professioneel getest

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Specificaties

Over dit product

Geschreven door de Consumentenbond

De AEG AJM 6820 JET MAXX valt positief op qua zuigprestaties. Op de meeste zuigtests presteert deze stofzuiger duidelijk beter dan gemiddeld. Bij sommige zuigtests behoort deze stofzuiger van AEG zelfs tot de top. Kijk in de productvergelijker om te zien welke zuigtests deze stofzuiger zo goed heeft doorstaan. Hier vind je ook de resultaten van de stofuitstoot-, geluids- en levensduurtest. Dat de zuigprestaties bovengemiddeld goed zijn, wil niet zeggen dat alles aan deze stofzuiger goed is. Op een aantal gebruiksgemakaspecten is deze stofzuiger minder handig dan diverse andere geteste stofzuigers. Zo is deze Jet Maxx niet heel handig op de trap en voor het zuigen onder laag meubilair. Vind je dit belangrijke aspecten, kijk dan in de productvergelijker om te zien welke stofzuigers handiger zijn op deze punten.

Samenvatting

Met zak of zakloos?
Stofzak
Werkbereik / actieradius
9 m (bereik)
Gewicht
5,8 kg
Minimale buislengte
55 cm
Maximale buislengte
85 cm