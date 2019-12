Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De AEG AJM 6820 JET MAXX valt positief op qua zuigprestaties. Op de meeste zuigtests presteert deze stofzuiger duidelijk beter dan gemiddeld. Bij sommige zuigtests behoort deze stofzuiger van AEG zelfs tot de top. Kijk in de productvergelijker om te zien welke zuigtests deze stofzuiger zo goed heeft doorstaan. Hier vind je ook de resultaten van de stofuitstoot-, geluids- en levensduurtest. Dat de zuigprestaties bovengemiddeld goed zijn, wil niet zeggen dat alles aan deze stofzuiger goed is. Op een aantal gebruiksgemakaspecten is deze stofzuiger minder handig dan diverse andere geteste stofzuigers. Zo is deze Jet Maxx niet heel handig op de trap en voor het zuigen onder laag meubilair. Vind je dit belangrijke aspecten, kijk dan in de productvergelijker om te zien welke stofzuigers handiger zijn op deze punten.