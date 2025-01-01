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AEGAJM6840 Jet Maxx

Prijs niet beschikbaar

  • Met zak of zakloos?:  Stofzak
  • Werkbereik / actieradius:  11 m (bereik)
  • Gewicht:  5,3 kg

Testresultaat

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Testoordeel
Stof en vuil opzuigen
Gebruiksgemak
Stofuitstoot
Duurzaamheid
Geluid

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Pluspunten

voordelen product

Minpunten

nadelen product

Professioneel getest

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Specificaties

Over dit product

Geschreven door de Consumentenbond

De AEG AJM 6840 JET MAXX is het iets duurdere broertje van de, ook door ons geteste, AEG AJM 6820 JET MAXX. De 6840 heeft een twee meter langer snoer en daardoor een groter werkbereik en een opgegeven vermogen van 2200 Watt, 200 Watt meer dan de 6820. Heeft dit hogere wattage een positief effect op de zuigprestaties? Uit onze uitgebreide zuigtests blijkt van niet: De 6840 scoorde op de meeste zuigtests (iets) minder goed dan de 6820. Als we naar al onze geteste modellen kijken, blijkt dat er geen verband is tussen het opgegeven maximale vermogen en de zuigprestaties: het maximale vermogen zegt weinig tot niets over de zuigprestaties. Wel zegt het iets over het energiegebruik. De 6840 scoort slechts matig op dit punt. Op stofuitstoot is deze AEG stofzuigers een van de toppers: weinig modellen lieten minder stof door. Wil je weten hoe goed deze stofzuiger zuigt en hoe handig hij is in gebruik? Kijk dan in onze vergelijker.

Samenvatting

Met zak of zakloos?
Stofzak
Werkbereik / actieradius
11 m (bereik)
Gewicht
5,3 kg
Minimale buislengte
60 cm
Maximale buislengte
92 cm