AEG ASC6925 Super Cyclone

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De AEG ASC 6925 Super Cyclone is een middenmotor onder de geteste stofzuigers. Als je tapijt in huis hebt liggen, kan je beter voor een andere stofzuiger kiezen. Hardere vloeren zuigt deze AEG prima. Hij is wel lawaaig en gebruikt veel energie.Het legen van de container scoort slecht en het zuigen van trappen matig. Het is een stofzuiger, die wel makkelijk de drempels neemt.