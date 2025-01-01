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AEGASC6935 Super Cyclone

Prijs niet beschikbaar

  • Met zak of zakloos?:  Zakloos
  • Werkbereik / actieradius:  11 m (bereik)
  • Gewicht:  5,8 kg

Testresultaat

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Testoordeel
Stof en vuil opzuigen
Gebruiksgemak
Stofuitstoot
Duurzaamheid
Geluid

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Pluspunten

voordelen product

Minpunten

nadelen product

Professioneel getest

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Specificaties

Over dit product

Geschreven door de Consumentenbond

De zakloze AEG ASC 6935 Super Cyclone behoort tot de betere zakloze stofzuigers uit onze test. Maar in vergelijking met de modellen met stofzak, is het slechts een middenmoter. Op de meeste zuigtests presteert deze stofzuiger gemiddeld. Kijk in onze productvergelijker welke van de door ons geteste stofzuigers wel beter zuigen dan gemiddeld. Bij de levensduurtest van de motor en het snoer kwamen bij deze stofzuiger geen problemen aan het licht. Ook zagen we na de 550 uur levensduurtest van de motor niet tot nauwelijks achteruitgang in de zuigprestaties. Het legen en reinigen van een stofbak is bij het overgrote deel van de zakloze stofzuigers een vies klusje. Bij deze stofzuiger is de stofbak echter ook nog eens erg lastig schoon te maken. Wat bij deze stofzuiger wel prettig gaat, is het over drempels heen rijden. In onze productvergelijker kun je deze stofzuiger in meer detail bestuderen.

Samenvatting

Met zak of zakloos?
Zakloos
Werkbereik / actieradius
11 m (bereik)
Gewicht
5,8 kg
Minimale buislengte
60 cm
Maximale buislengte
92 cm