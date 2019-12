Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Dit model is vervangen voor de VX7-1-DB. Deze AEG stofzuiger met zak is gelijk aan de ASP7120, 7130, 7140 en 7150 en diens opvolgers uit de VX7 serie. Deze 7110 heeft alleen geen extra parketborstel. Alleen de ASP7150 heeft een extra turboborstel. Die stofzuiger scoort hierdoor hoger. Hij zuigt huisdierhaar beter op. Deze turboborstel beweegt soepeler over de vloer dan de standaard borstel. De modellen verschillen verder in kleur. Daarnaast heeft de 7140 een mini-turbozuigmond en een zuigmondset voor dierenharen.