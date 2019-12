AEG ASPC7140

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Dit model is vervangen voor de LX7-1-EB-A. Deze zakloze AEG is technisch gelijk aan de ASPC7120 en ASPC7130 en diens opvolgers uit de LX7 serie. Ze verschillen in kleur en accessoires. De 7120 is rood, de 7130 zwart. De 7140 is ook zwart, maar heeft een mini-turbozuigmond en een zuigmondset voor dierenharen.