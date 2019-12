Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Deze AEG LX7-1-EB-P is de opvolger van de ASPC7130. Deze zakloze AEG is technisch gelijk aan de LX7-1-EB-A en LX7-1-WR-P en diens opvolgers uit de LX7 serie. Ze verschillen in kleur en accessoires. De LX7-1-WR-P is rood, de LX7-1-EB-P zwart. De LX7-1-EB-A is ook zwart, maar heeft een mini-turbozuigmond en een zuigmondset voor dierenharen. Met een vermogen van 600 W en een elektronsche zuigkrachtregeling op de body. De accessoires kun je aan het handvat bevestigen. Wordt geleverd met een parketborstel. Weegt bijna 6,5 kg en heeft een werkbereik van bijna 9 m.